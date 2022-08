Nek-aan-nekrace tussen twee kandidaten in Keniaanse presidentsverkiezingen

De Keniaanse presidentsverkiezingen, dinsdag, worden de spannendste in jaren. Raila Odinga, na vier verloren pogingen weer kandidaat, en William Ruto liggen in de peilingen nek aan nek, met een lichte voorsprong voor Odinga. Huidig president Uhuru Kenyatta, zoon van ‘s lands eerste president Jomo Kenyatta, mocht zich na twee termijnen niet opnieuw kandidaat stellen, maar gooit zijn gewicht in de schaal voor Odinga.

In een opiniepeiling van begin juli krijgt Odinga, ook bekend als Baba, de stem van 42 procent van de bevraagde kiezers, tegenover 39 procent voor Ruto. De twee andere kandidaten krijgen elk minder dan 5 procent. “Onze prognose is heel nipt”, zei Connor Vasey van Eurasia Group daarover aan Bloomberg. “Dit is een ongemakkelijke uitkomst voor het land.”

De winnaar zal in ieder geval een economie met een vertragende groei erven. In 2021 ging de Keniaanse economie er nog met 7,5 procent op vooruit, voor dit jaar zien economen een groei met 5,1 procent. In juli versnelde ook in Kenia de inflatie, tot 8,3 procent.

Bovendien is het land kwetsbaar voor een schuldencrisis: in een Bloomberg-analyse van de 50 ontwikkelingslanden die het kwetsbaarst zijn voor een schuldencrisis staat Kenia op de zesde plaats. Sinds Kenyatta in 2013 president werd is de Keniaanse schuld meer dan vervijfvoudigd.

Na twee termijnen als president kan Kenyatta ook veel gewicht in de politieke schaal leggen. Aanvankelijk zou hij zijn vicepresident Ruto (55) steunen als presidentskandidaat, maar al in 2018 veranderde hij naar het kamp van de 77-jarige oud-premier en voormalig oppositieleider Odinga.

Een verrassende move, want in 2017 namen de twee het nog tegen elkaar op in een campagne die op het scherpst van de snee werd gevoerd - Ruto was toen Kenyatta’s running mate. Odinga verloor, maar trok naar het Hooggerechtshof omdat hij het regime van gesjoemel beschuldigde. De rechtbank annuleerde de verkiezingen - een primeur in een Afrikaans land - maar in een heruitgave moest Odinga opnieuw het onderspit delven.

Hoewel Ruto al ruim dertig jaar politiek actief is, en in die tijd verschillende regeringsposten bekleedde, blijft hij zichzelf afschilderen als een anti-establishmentfiguur. Hij begon met de verkoop van kippen langs de kant van de weg, maar bezit intussen een van de grootste kippenboerderijen van het land en is ook actief in horeca en vastgoed.

In de campagne pleit Ruto voor een “bottom-up economisch model”, waarbij de regering investeert in sectoren die potentieel het meeste jobs opleveren. Koopkracht was het centrale thema in zijn campagne, waarmee hij het grote aandeel Kenianen in extreme armoede (3 op de 10) hoopt aan te spreken. Tegenstander Odinga wees de kiezers dan weer op de vele schandalen waarin Ruto genoemd wordt, en Kenyatta omschreef zijn adjunct als “onbehulpzaam” in tijden van crisis.

De vijfvoudige presidentskandidaat beloofde dan ook in zijn programma om “corruptie in al zijn vormen te bestrijden”. Verder beloofde hij een maandelijkse toelage van 6.000 shilling (50 euro) voor de armste huishoudens, om hen te helpen de inflatie te verlichten. Zijn zogenaamd Baba Care-programma omvat algemene gezondheidszorg en sociale bescherming.

Als Odinga wint, krijgt Kenia met Martha Karua mogelijk voor het eerst een vrouwelijke vicepresident. Eerder kreeg Odinga ook al lof voor zijn inspanningen om onder meer vrouwenrechten, maar ook rechten van minderheden, te verankeren in de in 2010 hervormde grondwet.

De 51 miljoen Kenianen, van wie er 22 miljoen mogen gaan kiezen, zijn verdeeld in meer dan 40 etnische groepen, en verdeeldheid onder en tussen die groepen lag in het verleden al aan de basis van electoraal geweld. De zwaarste balans werd opgetekend na de verkiezingen van eind 2007. Toen vielen meer dan 1.000 doden bij post-electoraal geweld. Sommige experts vermoeden dat de moeilijke economische situatie deze keer weleens zou kunnen primeren op de “etnische stem”.

Op de straten van hoofdstad Nairobi verliep de campagne alvast relatief rustig.

Behalve presidentsverkiezingen zijn er ook verkiezingen voor Senaat en National Assembly, en de gouverneurs en parlementen van de 47 counties.