DOSSIER. Was er op de havenwerf sprake van mensenhandel en/of mensensmokkel? Alles wat je moet weten over de zaak-Borealis

Wanneer het woord mensenhandel valt, denken velen spontaan aan gedwongen prostitutie. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de enorme aandacht die hulporganisatie Payoke en onderzoeksjournalist Chris De Stoop daaraan wisten te geven in de jaren negentig. Maar mensenhandel is helaas een veel breder fenomeen. Ook economische uitbuiting valt onder deze noemer. Het valt ook niet te verwarren met mensensmokkel. We zetten het op een rijtje.