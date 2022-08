Bornem

Op 30 december wordt hij pas 16, maar het reglement van de Dodentocht is duidelijk: je mag deelnemen in het jaar dat je 16 wordt. En daarmee is Thibou De Henau uit Opwijk dus de jongste deelnemer dit jaar. “Ik heb al heel veel geweldige verhalen over de Dodentocht gehoord. Voor mij was dat echt de trigger om mij in te schrijven”, zegt de tiener.