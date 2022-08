Franse media genieten van Messi en Neymar: “Als Leo lacht, lacht iedereen”

Ze hadden er slechts één wedstrijd in de Franse competitie voor nodig om zich direct te laten zien bij Paris Saint-Germain. In het eerste duel gaven Lionel Messi en Neymar meteen een voetbalshow weg. Met één goal en drie assists was de Braziliaan de grote man aan de kant van de landskampioen, maar de Argentijn zorgde voor een schitterend slotakkoord van het duel. De Franse media hebben genoten van het spel van de twee sterren.