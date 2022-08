Al meer dan 18.000 migranten hebben oversteek op Kanaal gemaakt

Het nieuws over de kaap van de 18.000 oversteken komt amper vijf dagen nadat 696 mensen aan land werden gebracht door de reddingsdiensten, het hoogte aantal dit jaar. De drukste week dit jaar was de week tot 19 april. Toen hebben 2.076 migranten de gevaarlijke oversteek gemaakt.

Verwacht wordt dat er ook de komende week nog veel mensen de oversteek zullen wagen, door de gunstige weersomstandigheden.

Als reactie op de problematiek heeft Groot-Brittannië onlangs een omstreden verdrag afgesloten met de regering van Rwanda. Daarin werd beslist om asielzoekers van verschillende nationaliteiten, die “illegaal” zouden aankomen in het land, over te vliegen naar Rwanda, in Centraal-Afrika. De Verenigde Naties lieten al weten het verdrag te beschouwen als een schending van het internationaal recht.

Tot nog toe zijn geen vliegtuigen vertrokken naar Rwanda. In juni stond nochtans een eerste vlucht gepland, maar die werd geannuleerd na een uitspraak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zowel Liz Truss als Rishi Sunak, de twee overgebleven kandidaten om uittredend premier Boris Johnson op te volgen, willen het verdrag behouden.