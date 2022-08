Slachtoffer moordpoging Ronse getuigt: “Mijn ex probeerde me te wurgen toen ik sliep”

“Mijn ex en ik waren vier jaar samen, maar sinds vorige week zijn we uit elkaar. Plots stond hij aan mijn bed toen ik lag te slapen en probeerde hij mij te wurgen.” Dat zegt de vrouw uit Ronse die zaterdagochtend ontsnapte aan een moordpoging van haar gewezen partner.

Het slachtoffer van het geweldincident in Ronse verkeert niet in levensgevaar en is ondertussen opnieuw thuis. De vrouw in kwestie zegt dat ze zaterdagochtend aan veel erger is ontsnapt. Plots stond haar ex C.D., een dertiger, in haar slaapkamer. De twee waren vier jaar een koppel geweest, maar zijn sinds een week uit elkaar. “Ik was nog aan het slapen toen het gebeurd is”, vertelt ze aan onze redactie. “Om 5 uur ’s ochtends toen hij plots aan mijn bed, sprong hij op mij en probeerde hij mij te wurgen.”

De vrouw heeft het nog moeilijk om over de feiten te praten, zegt ze. Maar ze is opgelucht dat ze erin slaagde om van haar ex te ontsnappen. “Hij heeft me meerdere keren proberen te wurgen, maar ik kon me los maken en riep dat hij mijn telefoon moest geven. Maar hij gooide toen een fles naar mij. Uiteindelijk kon ik mijn telefoon toch nog pakken en de woning uit vluchten. Ik ben weggelopen naar de straat en daar heb ik de politie kunnen verwittigen. Ik heb nooit gewild dat dit zo moest eindigen tussen ons, maar als ik niet had kunnen vluchten, dan was dit wellicht erger afgelopen.”

Het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar haar situatie was dus al vrij snel stabiel. Nadat ze de hulpdiensten had verwittigd, bleek de deur van hun appartement op slot te zijn. Haar ex had zich blijkbaar verschanst en weigerde om iemand binnen te laten. De brandweer moest komen om toegang te krijgen tot het appartement. Binnen werd de man bloedend aangetroffen. Alles wijst erop dat hij na de feiten op zijn ex ook zichzelf probeerde te doden.

Op basis van de eerste vaststellingen en de verklaringen van de vrouw, gaan de speurders ervan uit dat de man eerst geprobeerd heeft om zijn vrouw te doden, en vervolgens om zichzelf om het leven te brengen. De politie stelde een perimeter in, zodat het afstappingsteam van het parket de precieze omstandigheden kon onderzoeken. Het parket Oost-Vlaanderen liet zaterdagavond weten dat hij niet langer in coma lag.

Een onderzoeksrechter zal de man nu ondervragen. Het was zondagvoormiddag nog niet duidelijk of de man al dan niet blijft aangehouden.

In het tumult is ook de kat van het slachtoffer ontsnapt. “Ik maak me echt zorgen om hem”, zegt ze. De vrouw hoopt nu dat buren haar kunnen helpen om haar geliefde huisdier terug te vinden.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.