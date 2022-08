En dat net voor de cruciale match tegen de Rangers: Euforie is weg bij Union na belabberde prestatie tegen KV Mechelen

Karel Geraerts had nog zo gewaarschuwd voor de decompressie na de Europese 2-0-stuntzege in de heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Champions League tegen Rangers. Hij predikte in de woestijn. Vier dagen later gaf Union op het veld van KV Mechelen niet thuis en verloor het kansloos met 3-0. “Dit was niet het Union dat ik wil zien”, verbeet Geraerts zijn ontgoocheling.

Het wedstrijdblad liet al vermoeden dat de T1 van Union geroteerd had met het oog op de terugwedstrijd in het Ibrox Stadium in Glasgow van dinsdag. Viktor Boone debuteerde in de Jupiler Pro League en versierde net als Cameron Puertas en Ilyes Ziani zijn eerste basisplaats. Simon Adingra, Senne Lynen en Ross Sykes, drie van de vele uitbinkers dinsdag in Leuven, begonnen op de bank. Voor Boone werd het een debuut in mineur. Hij werd enkele keren tureluurs gedraaid door een bedrijvige Nikola Storm, slikte na elf minuten geel voor een fout op Storm en bleef na de rust in de kleedkamer.

“Ik heb deze wedstrijd voorbereid om te winnen en alle spelers uit de kern komen in aanmerking om te spelen”, verdedigde Geraerts zijn keuzes. “Een spelersgroep bestaat uit 21 à 22 spelers en we zullen ze allemaal nodig hebben. Als je roteert, weet je wel dat het ten koste van de automatismen gaat.” Daarmee trapte de ex-assistent van Felice Mazzu een open deur in.

Union werd op alle fronten afgetroefd door een gretig KV Mechelen. Te angstig, geen duelkracht, een festival aan slechte passes en geen druk naar voor. Die ene keer dat Dante Vanzeir aan de haal kon, maakte hij de verkeerde keuze en zijn schot iets voorbij het halfuur was nauwelijks het vermelden waard. Uitblinker Rob Schoofs brak de ban voor KV Mechelen. Via de voet van de ongelukkige Boone ging de bal met een lob over een verraste Anthony Moris. Nauwelijks een kwartier ver in de tweede helft lag Union helemaal in de touwen. Na een own goal van Lazare, die een hoekschop van Geoffrey Hairemans tegen de kruin van het hoofd kreeg, en een derde doelpunt van de thuisploeg via Julien Ngoy. De boeken konden dicht en Lazare, Teuma en Vanzeir werden illustratief naar de kant gehaald.

“Dit is een zware nederlaag”, zuchtte Geraerts diep. “Ik ben enorm ontgoocheld en boos én de euforie maakt plaats voor realisme. De principes van voetbal zijn duidelijk: duelkracht, karakter en mentaliteit. Van dat alles heb ik niets gezien en we zullen hier conclusies uit moeten trekken. Ik heb veel energie gestoken in de voorbereiding van deze wedstrijd en zal er een heldere analyse van maken. Met de bedoeling klaar te zijn voor dinsdag. Fysiek en mentaal is dit een opdoffer. Zeg maar gerust een kleine uppercup. Eén klein lichtpuntje. Salah en Dony vielen vinnig in.” Een pleister op een houten been. In de slotfase ranselde Coucke een poging van Salag uit zijn doel en strandde een schicht van Dony op de lat.

Ook doelman Anthony Moris keek niet gelukkig. Voor de rust kon hij de meubelen nog enigszins redden. “We zijn gewoon slecht aan de wedstrijd begonnen en tegen een KV Mechelen met die kwaliteiten loopt dat slecht af. Om een wedstrijd in de Jupiler Pro League te winnen, moet je als ploeg 100% zijn. En dat waren we niet. De opeenvolging van wedstrijd mag geen excuus zijn. We hebben slechts enkele dagen om ons voor te bereiden op die levensbelangrijke terugwedstrijd tegen Rangers en moeten vooral veel lessen trekken uit dit resultaat”, zei de Luxemburgse doelman. Op individuele prestaties van ploegmaats wilde hij niet in gaan. “Neen. Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. We moeten ons niet verschuilen achter het roteren en alle spelers hebben de kwaliteiten om te spelen. Ik ben nog altijd optimistisch en één zware nederlaag verandert dat gevoel niet.” Het wordt bang afwachten hoe Union zich dinsdag herstelt van deze uitschuiver.