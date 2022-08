Branden in Bretagne leggen meer dan 300 hectare in de as

Bij branden in de Franse departementen Finistère en Morbihan (Bretagne) is dit weekend al meer dan 300 hectare vegetatie in de as gelegd. Dat hebben de prefecturen van de twee departementen bevestigd.

In het departement Finistère heeft het vuur in het grote heidegebied Monts d’Arrée bijna 250 hectare aan vegetatie getroffen. Eerder deze zomer werd in hetzelfde natuurgebied al meer dan 1.700 hectare aan heide, sparren en loofbomen in de as gelegd.

In het departement Morbihan is zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag 75 hectare aan vegetatie in vlammen opgegaan. In Erdeven, een kustplaats niet ver van het schiereiland Quiberon, is niet alleen 25 hectare afgebrand, maar moest ook een 300-tal mensen geëvacueerd worden. Er vielen geen gewonden en er werden uiteindelijk ook geen woningen getroffen.