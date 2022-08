Vooraanstaande Taiwanese wapenontwikkelaar dood aangetroffen in hotelkamer

Ou Yang Li-hsing (57), de plaatsvervangende chef van een door de regering gecontroleerde wapenontwikkelaar in Taiwan, is dood teruggevonden in z’n hotelkamer.

Ou Yang Li-hsing is de topman van het National Chung Shan Institute of Science and Technology, dat eigendom is van het leger. Hij werd zaterdagochtend dood aangetroffen in een hotelkamer in het zuiden van Pingtung County. Volgens de politie had de man een hartaanval gekregen. Er was ook geen teken van kwaad opzet.

“We hebben de bewakingsbeelden gecontroleerd en de hotelkamer geïnspecteerd en we ontdekten dat de ramen gesloten waren en dat er geen tekenen waren van een inbraak of gevechten”, zegt een politiewoordvoerder. Volgens de familie van de man had hij een voorgeschiedenis van hartaandoeningen.

Ou Yang controleerde de ontwikkeling van verscheidene raketten en was eerder dit jaar bij het bedrijf gaan werken.