Twee verdachten vrijgelaten na verkrachting van Belgische vrouw in Italiaanse club

Op 10 juli ging een Belgische vrouw uit in de Italiaanse stad Gallipoli. Ze was er op vakantie met een vriendin. Rond 22 uur stond de vrouw in de toiletten van een beachbar te wachten op haar vriendin, toen twee jongemannen haar benaderden. “Ze drukten me tegen de muur en hielden m’n mond dicht” getuigt de vrouw in lokale media. “Ik kon niet meer ademen, probeerde nog te ontsnappen, maar raakte niet weg.” Pas na twintig minuten kon de vrouw zichzelf bevrijden en vertelde ze aan haar vriendengroep wat haar overkomen was. Daarna trok ze naar het ziekenhuis, waar artsen de these van een verkrachting onderschreven.

LEES OOK. Belgische toeriste (20) verkracht in toiletten van Italiaanse beachclub

Intussen was de politie opgetrommeld en die kon twee verdachten oppakken. Een 27-jarige treinbestuurder en een 20-jarige student, allebei zo dronken dat ze amper op hun benen konden staan. Beide mannen werden opgesloten in de gevangenis.

Maar vandaag blijken beide verdachten weer vrijgelaten te zijn. Zij verdedigden zich altijd door te stellen dat het ging om seks met wederzijdse toestemming. De lokale rechter heeft geoordeeld dat er te weinig bewijs is om de twee mannen nog vast te houden.