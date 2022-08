Koen Wauters haalt finish van allereerste halve triatlon: “Ik heb genoten van alle aanmoedigingen”

Koen Wauters heeft in het Nederlandse Maastricht zijn allereerste halve triatlon gefinisht. De zanger van Clouseau kwam na 6 uur, 45 minuten en 38 seconden over de eindstreep. “Ik had het vooral zwaar met het lopen”, stelde hij in een reactie na de finish.

Wauters had begin juli al een kwarttriatlon afgewerkt in Kinrooi. Zondag volgde een nog grotere test: de 70.3 Ironman van Maastricht, ofwel 1.900 meter zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon (21 kilometer lopen, red.). “Het zwemmen ging goed, het fietsparcours was mooi. Maar het lopen blijft voor mij het zwaarste onderdeel, of het nu op het einde of het begin is (lacht). Het was fantastisch, ik heb genoten van alle aanmoedigingen en de sfeer”, vertelde Wauters aan de finish tegenover 3athlon.be.

Het tv-gezicht en zanger van Clouseau gaf aan dat het wellicht niet zijn laatste triatlon geweest zal zijn. “Ik vind de kennismaking met de triatlongemeenschap heel leuk. Als het in mijn Clouseau-agenda past, dan doe ik met veel plezier nog een triatlon mee”, klinkt het.

Bekijk de aankomst van Koen Wauters en zijn korte interview vanaf 4u12 in deze video: