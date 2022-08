Bestuur van Hertha BSC lijkt Rode Duivel Dedryck Boyata kwijt te willen: “Hij voegt momenteel niets toe”

Dedryck Boyata staat mogelijk voor een transfer. De centrale verdediger was lang aanvoerder van Hertha BSC maar viel zaterdag voor het eerste competitieduel in de Bundesliga, de derby tegen Union Berlijn, naast de kern.

In de Duitse voetbaltalkshow “Doppelpass” verklaarde Hertha’s directeur Fredi Bobic de afwezigheid van Boyata. “Het is niet zo dat wij op dit moment het gevoel hebben dat hij voor ons nog iets toevoegt”, stelde Bobic, die “ja” antwoordde op de vraag of de club hem wil verkopen. “Tenzij hij op training zo overtuigt, dat we hem niet meer kunnen passeren.”

Boyata (31) speelt sinds de zomer van 2019 voor Hertha, dat hem weghaalde bij Celtic, en heeft er nog een contract tot 2024. De 31-voudige Rode Duivel mocht vorige week zondag nog wel meedoen in de bekermatch tegen Braunschweig maar werd door trainer Sandro Schwarz uit de kern gehouden voor de stadsderby tegen Union. Hertha verloor die overigens met 3-1.

Bobic legde nog uit dat het bestuur uit financiële overwegingen de kern verder wil afslanken tegen eind augustus, maar dat er ook rekening wordt gehouden met de “energie” die een speler toevoegt aan de selectie. Boyata hoopt over enkele maanden met de Rode Duivels af te reizen naar het WK in Qatar en kan zich dus geen lange periode zonder wedstrijden veroorloven.