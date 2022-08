Amerikaans president Joe Biden uit isolatie na nieuwe negatieve coronatest

De Amerikaanse president Joe Biden mag zondag uit isolatie nadat hij voor de tweede dag op rij negatief heeft getest op het coronavirus. Dat meldt het Witte Huis. Biden kan nu opnieuw “veilig” deelnemen aan publieke evenementen en kan ook zijn reizen hervatten, zo stelt zijn arts Kevin O’Conner in een brief.

President Biden testte een eerste keer positief op 21 juli. Na een aantal negatieve tests leek hij van zijn coronabesmetting af, maar op 30 juli legde hij weer een positieve test af, waarna hij opnieuw in strikte isolatie ging. Nu mag de Amerikaanse president dus uit die isolatie.

“Ik voel me goed”, zo verzekerde Biden met een glimlach aan verslaggevers, kort voor hij met de helikopter afreisde naar zijn tweede huis in Rehoboth Beach in Delaware. Het gaat om de eerste trip van de Amerikaanse president buiten de hoofdstad sinds 20 juli.

Volgens zijn officiële agenda reist Biden maandag naar de Amerikaanse stad Kentucky dat getroffen wordt door zware overstromingen.