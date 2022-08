Duivels schitteren in Engeland: Castagne zorgt bij Leicester voor eerste Belgische goal van het seizoen, Trossard en Brighton kloppen meteen Man United

Eerste speeldag in de Premier League en de Rode Duivels laten al meteen van zich spreken. Castagne tekende voor de eerste goal van Leicester én tevens de eerste Belgische goal van deze jaargang in Engeland, terwijl Trossard bij Brighton medeverantwoordelijk was voor de verrassende zege op het veld van Manchester United.

De goal van Castagne:

Ook Youri Tielemans liet zich even opmerken bij Leicester door de paal te treffen. Zijn collega-middenvelder Dewsbury-Hall bezorgde Leicester vlak na de rust een dubbele voorsprong met een rake knal.

Alleen bleek het niet te volstaan om de zege over de streep te trekken. Brentford prikte via Toney en Dasilva nog tegen. Elk een punt is het verdict.

Ten Hag beleeft debuut in mineur tegen Trossard

In Manchester ging Leandro Trossard dan weer lopen met de nodige aandacht. Met een schitterende pre-assist lag hij aan de basis van de 0-1 van Pascal Groß. De Duitser maakte bovendien nog een tweede in de eerste helft. Bankzitter Cristiano Ronaldo en trainer Erik ten Hag waren niet tevreden.

De Nederlander stuurde de Portugees in de 53e minuut dan de wei in, maar met hem tussen de lijnen kon het tij niet meer gekeerd worden. Rashord was een paar keer dicht bij een doelpunt, maar verder dan de aansluitingstreffer in de vorm van een eigen doelpunt van Alexis Mac Allister (68.) geraakte Man Utd niet meer. Trossard werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald bij de bezoekers.