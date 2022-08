Redders zien gevaarlijke trend en slaken noodkreet aan ouders: “Hou jullie kinderen in de gaten”

© IF

Hoe mooier het weer, hoe meer verloren kinderen. Het lijkt wel een wetmatigheid aan de kust en op andere openbare plaatsen waar mensen verkoeling zoeken. Maar dit jaar loopt het de spuigaten uit, klinkt het bij de redders. “Als we de hele tijd de handen vol hebben met drie verloren kinderen aan elke arm, dan komt dat de veiligheid van de zwemmers niet ten goede”, zegt An Beun van IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen. Ook de recreatiedomeinen lanceren een oproep. “Hou uw kinderen in de gaten.”