Met de groeten van De Bruyne: Erling Haaland schiet Manchester City met eerste twee doelpunten voorbij West Ham

De eerste goals van Erling Haaland in de Premier League hebben niet lang op zich laten wachten. In de eerste helft lokte de Noorse goalgetter eerst zelf een strafschop uit om die vervolgens eigenhandig om te zetten. In de tweede periode was een splijtende pass van Kevin De Bruyne - wie anders - voldoende om zijn tweede van de avond tegen de touwen te prikken.

Erling Haaland gaf meteen zijn visitekaartje af bij de Engelse landskampioen. In de 36e minuut zette hij een penalty feilloos om nadat hij eerst zelf foutief was afgestopt in de zestien meter. Halverwege de tweede helft, in de 65e minuut, nam hij een magistrale assist van Kevin De Bruyne in dank aan. KDB reet de thuisdefensie met een splijtende pass volledig open en de Noorse goalgetter hield oog in oog met invallersdoelman Alphonse Areola het hoofd koel.

Een nieuwe hattrick bij zijn debuut (zoals bij Borussia Dortmund) zat er niet meer in, omdat trainer Guardiola hem na 78 minuten naar de kant haalde.

Dankzij de overwinning loopt City meteen twee punten weg van Liverpool, dat zaterdag in zijn eerste duel vrede moest nemen met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij promovendus Fulham.

