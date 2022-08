Wordt Benito Raman de reddende engel van de Buffalo’s?

Zondagmiddag keek Tarik Tissoudali noodgedwongen vanop het thuisfront toe hoe AA Gent vol aan de bak moest om de drie punten thuis te houden tegen promovendus Westerlo. De Marokkaanse international was de voorbije maanden een constante factor in de Gentse aanvalslijn en zijn knieblessure was dan ook een flinke streep door de Gentse rekening.

Op zoek naar versterking bleek zaterdagochtend de piste Roman Bezus finaal toch gesloten. De Oekraïner verkiest een Cypriotisch avontuur bij Omonoia Nicosia, waardoor Gent dit weekend snel moest schakelen. Toen het nieuws doorsijpelde dat Benito Raman bij Anderlecht bij een goed bod mag vertrekken, rinkelde ook in de Gentse bestuurskamer al gauw de telefoon.

Benito Raman, die een terugkeer naar de thuishaven genegen is, zou met zijn snelheid en bravoure zonder meer een toegevoegde waarde betekenen voor dit AA Gent. Hein Vanhaezebrouck verstaat dan weer als geen ander de kunst om Raman te ‘managen’. Bovendien is de aanvaller niet meer de speler die in 2016 via een achterpoortje vertrok in Gent.

© BELGA

Een terugkeer naar de Arteveldestad zou voor Raman zonder meer thuiskomen betekenen. Toch wil men bij AA Gent zeker niet al te hard van stapel lopen. Bovendien vindt men de transfersom die Anderlecht op de spits heeft gekleefd, 3 à 3,5 miljoen, nogal aan de hoge kant. Indien paars-wit en Raman wat water in hun wijn willen doen, is een transfer evenwel niet onmogelijk.

Bovendien is de nood bij de Buffalo’s hoog. Door de afwezigheid van Odjidja en Depoitre én het uitvallen van Hjulsager, heeft Vanhaezebrouck stilaan nauwelijks nog offensieve krachten over. Voorlopig probeert hij de meubelen te redden met jonkies zoals Fofana en Salah: “Maar er moet sowieso nog wat bij want anders redden we het niet”, was de duidelijke boodschap van de Gentse coach na afloop van de thuisoverwinning tegen Westerlo.

In de entourage van Raman hoopt men alvast dat hij de kans krijgt om zich opnieuw aan te sluiten bij de club van zijn hart. De piepjonge Raman droomde ooit van een loopbaan bij de Europese topclubs maar na omzwervingen in Duitsland en een niet geheel geslaagde passage bij Anderlecht, blijkt het woelwater van weleer een brave huisvader geworden die wel brood ziet in een terugkeer naar de heimat. De komende dagen moet blijken of men in Gent aan die lokroep kan weerstaan.