57.000 of 200.000 stuks? Niemand die weet hoeveel boorwaterputten de Vlaming heeft en dat is een probleem

Nu de afgelopen jaren steeds meer lange periodes van droogte kennen, laten steeds meer mensen een boorwaterput steken. 57.673 stuks waren aangegeven in 2021, maar geschat wordt dat er wellicht om en bij de 200.000 zijn in heel Vlaanderen. Problematisch, want die onttrekken grondwater, terwijl die reserves ook steeds lager staan. “Particulieren zijn veel beter af met een grote regenput”, zegt hydroloog Patrick Willems (KU Leuven).