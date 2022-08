Alana (23) reisde naar Turkije voor een nieuw gebit: “Ik kreeg mooie tanden, maar toen begon mijn nachtmerrie”

Deze krant berichtte onlangs over ronselaars voor tandtoerisme: all-inreizen – vaak naar Turkije – voor een volledig nieuw en hagelwit gebit. Alana Boone (23) viel in die val. Ze trok naar Antalya, liet al haar gezonde tanden tot stompjes afvijlen en kreeg er 28 kronen voor in de plaats. Dat was precies een jaar geleden. Sindsdien heeft ze mondpijn. Elke dag, heel de dag. En geen Vlaamse tandarts die zijn handen wil branden aan haar nieuwe gebit.