Thibaut Courtois’ verloofde Mishel Gerzig (25) komt op voor Israël nadat geweld in Gazastrook escaleert

Volgens de Palestijnse minister van Gezondheid begon het Israëlische leger vrijdag met luchtaanvallen in de Gazastrook, gericht op de Palestijnse militantengroep Islamitische Jihad (PIJ). 32 mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie zes kinderen en twee vrouwen. Volgens Mishel Gerzig (25), de verloofde van Rode Duivel Thibaut Courtois, klopt het verhaal niet helemaal. Ze reageert via Instagram op de ernstige escalatie van het geweld: “Terwijl Israël alles doet om onschuldige burgerslachtoffers te voorkomen, doden de terroristen Palestijnse kinderen en geven ze Israël de schuld.”

Mishel Gerzig (25), zelf afkomstig uit Israël en sinds juni verloofd met Real Madrid-doelman Thibaut Courtois, reageert via enkele Instagramstories op het geweld in de Gazastrook. Bij de beelden van een raket die inslaat, schrijft ze het volgende: “De Palestijnse Islamitische Jihad lanceerde een raket vanuit Jabaliya, die in Gaza ontplofte en 4 Palestijnse kinderen doodde. Terwijl Israël alles doet om onschuldige burgerslachtoffers te voorkomen, doden de terroristen Palestijnse kinderen en geven ze Israël de schuld.”

Daarnaast deelt Mishel een post van Jewish Lives Matter waarin een nieuwsbericht van de Amerikaanse nieuwszender CNN wordt ‘verbeterd’. Het originele nieuwsbericht “Israël vuurt ‘s nachts meer raketten af op Gaza” wordt aangepast naar “Islamitische Jihad vuurt meer dan 380 raketten af op Israël in 24 uur.”

