Trein in panne vlak voor station Gent-Sint-Pieters: reizigers na uur geëvacueerd

Zondagavond stond in Gent een trein in panne door technische problemen. De reizigers zijn na een oponthoud van een uur geëvacueerd van de trein.

De trein kwam tot stilstand ter hoogte van winkel Hubo aan de Ottergemsesteenweg. Dat gebeurde omstreeks 20.10 uur. Ongeveer een uur later konden de treinreizigers van de trein gehaald worden. Zij worden naar het station gebracht, te voet of met bussen, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Andere treinen konden omgeleid worden, dus de hinder bleef beperkt”, klinkt het nog. “Sinds 21.45 uur is opnieuw een spoor beschikbaar.”