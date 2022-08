Jack Hendry kan het vergeten onder Hoefkens: “Iedereen heeft zijn kans gehad”

Jack Hendry zat dit seizoen nog geen seconde op de bank bij Club Brugge. Dat klinkt goed, maar in werkelijkheid zit de Schotse verdediger (momenteel) op een dood spoor. Van de tribune naar de basis en terug: het blijft een vreemde situatie. Hendry was niet de grote schuldige van de nederlaag op Eupen, dat was de volledige ploeg. Maar tegen Zulte Waregem werd hij wel geslachtofferd. Zijn vervanger Otasowie maakte meerdere individuele fouten – zonder Mignolet was het veel slechter afgelopen. En de 19-jarige Sylla mocht het zelfs na de rust proberen. Hij deed dat degelijk. Zelfs nu Nsoki vertrokken is, kreeg Hendry geen nieuwe kans. “In het begin van het seizoen, nog voor de voorbereiding zelfs, heb ik gezegd: Iedereen krijgt zijn kans”, aldus Club-coach Carl Hoefkens. “Dat is op dit moment ook gebeurd. Iedereen heeft de kans gehad om zich te bewijzen. En vanaf nu is de situatie voor iedereen duidelijk.”

Nog drie jaar contract

Duidelijke, harde taal en het teken dat Hoefkens het niet ziet in Hendry. Het lijkt er dus niet op dat de Schot de komende tijd nog op kansen moet rekenen. De international denkt er het zijne van. Toen bleek dat hij afgelopen donderdag naast de kern viel, postte hij een foto op Instagram: in blauw-zwart shirt, met de handen voor het aangezicht. Hendry – die nog drie jaar contract heeft – is duidelijk diep ontgoocheld. Onder anderen Burnley toonde in juli nog interesse, maar de Engelsen boden veel te weinig. Een avontuur onder Kompany komt er momenteel dus niet, maar een oplossing dringt zich wel op. De transfermarkt is nog drie weken open.

Na de draw tegen Essevee sprak Hoefkens nog eens het vertrouwen uit in de jongens die toen wel gespeeld hadden. “Ik vind het belangrijk dat de verdedigende mindset van de ploeg er wél was”, gaf Hoefkens na Essevee nog mee. “De verdedigers moeten durven naar voor voetballen, op de meest efficiënte manier. Dat gaat gepaard met foutjes en die moeten eruit.” Hij verdedigde dus zijn verdedigers, ook al was het opnieuw niet goed.

Opvallend: het was reeds onder Schreuder dat Hendry zijn basisplaats verloor, dus het is al langer dat er twijfels bestaan in de staf over zijn verdedigende meerwaarde. Uitkijken wat zijn volgende stap wordt. De enige positie waarop Hendry de concurrentie kan aangaan, is centraal achterin. Tegen Mechele dus, een strijd die hij vorig jaar al verloor.