Zorgen ondanks makkelijke zege met zes jongens uit eigen jeugd: transferperikelen beheersen Anderlecht

Een halfuurtje had Anderlecht nodig om een uiterst zwak Seraing kopje-onder te duwen. Daarna werd het allemaal wat minder en slikte paars-wit zelfs nog een tegengoal. De zege was mooi, met liefst zes spelers in de basis uit de eigen opleiding. Maar er is nog werk in het Lotto Park. De spitsen Fabio Silva en Esposito vinden mekaar nog niet, Raman is ontevreden en dat tegendoelpunt was absoluut te vermijden. Bovendien beheersen transferperikelen de club. Even alles op een rijtje.