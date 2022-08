Standard-coach Ronny Deila wil Amallah houden: “Selim is onze x-factor”

De competitiestart is gered. Standard boekte zondagmiddag zijn eerste overwinning van het seizoen tegen een zwak Cercle Brugge. Met dank aan strafschopspecialist Selim Amallah, die beide Luikse treffers scoorde vanop de stip. “Het is lang geleden dat we dit soort ambiance hebben meegemaakt.”

Meer dan vijf maanden geleden was het dat Standard nog eens een officiële wedstrijd kon winnen voor eigen publiek. Het zorgde voor euforische taferelen na affluiten, ook al heette de tegenstander máár Cercle Brugge en was de wedstrijd nauwelijks om aan te zien. Ronny Deila liet het niet aan zijn hart komen en vierde zijn eerste overwinning vol vuur met de supporters. Met gebalde vuisten zweepte de Noor zijn publiek nog wat meer op. The Ronny Roar, een overwinningsritueel van Deila in zijn periode als coach bij Celtic, heeft zijn weg gevonden naar Luik. “Voetbal draait om passie. De relatie met de supporters is heel belangrijk voor mij. Net als in onze vorige thuismatch waren zij opnieuw op Champions League-niveau. Zelf gaan we heel hard moeten blijven werken om op hun niveau te geraken”, merkte Deila niet onterecht op na de wedstrijd.

Ambiance

Man van de match was Selim Amallah. De Marokkaanse international kreeg twee strafschoppen – de eerste na een handsbal van Denkey, de tweede na een lichte overtreding van Lopes op Dønnum – en zette ze allebei feilloos om. In totaal zit Amallah dit seizoen al aan drie treffers, allemaal op strafschop. “De volgende keer hoop ik ook eens te scoren uit een gewone spelfase”, lachte de matchwinnaar na afloop.” Maar het voelt goed om nog eens te kunnen winnen. Het is ook lang geleden dat we dit soort ambiance hebben meegemaakt.”

Of Amallah na 6 september – de deadline van de zomermercato – nog voor Standard speelt, is vooralsnog onduidelijk. De middenvelder aast op een transfer naar het buitenland. Het Turkse Besiktas is geïnteresseerd, net als het Duitse Augsburg en het Spaanse Girona, maar bij Standard zien ze hem liever niet vertrekken. “I love Selim. Ik vind hem een topspeler. Hij is de x-factor binnen dit team”, verklaarde Deila zijn liefde aan zijn spelverdeler.” Of we hem kunnen overtuigen om te blijven? Ik denk dat deze manier van spelen hem beter ligt dan vorig jaar. Hij amuseert zich en dat is een goed begin. Als we hem verliezen, zal het moeilijk zijn om hem te vervangen.” (thst)