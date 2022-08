Regering voert strijd op tegen corruptie bij politie

Tot nog toe wordt de integriteit van agenten enkel bij hun rekrutering gecheckt. In 2019 trok de inspectiedienst van de politie daarover aan de alarmbel. Ze sprak over “een directe bedreiging voor de democratie”. Sinds begin dit jaar belandden al vier medewerkers van de politiezone Brussel-West in de cel wegens integriteitsinbreuken, onder wie twee voor het doorspelen van info aan criminelen. Veiligheidsdiensten stellen dat het aantal infiltraties van criminelen in de politiekorpsen toeneemt.

Hoe ingrijpend de screening mag zijn, is nog niet duidelijk. Zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om inzage te krijgen in gegevens over financiële transacties en het vermogen van politiemensen? De onderhandelingen met de vakbonden beloven aartsmoeilijk te worden.(mv)