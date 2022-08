Kaderleden gevraagd om mee koffers te sleuren op luchthaven in Australië door personeelstekort

Leidinggevenden op kantoor van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is gevraagd drie maanden fulltime te helpen bij de bagageafhandeling op luchthavens. Door het tekort aan personeel kan Qantas minder vluchten uitvoeren dan gepland. Daarom is bijstand nodig.

Operationeel directeur Colin Hughes stuurde een memo naar de leidinggevenden. Daarin staat dat de maatschappij zoekt naar minstens 100 vrijwilligers die in ploegendienst kunnen helpen op de luchthavens van Sydney en Melbourne. Tot de taken behoren het in- en uitladen van bagage en het besturen van de voertuigen die de bagage van en naar de vliegtuigen brengen. Kandidaten moeten in staat zijn om koffers met een gewicht tot 32 kilogram af te handelen.

Kantoorpersoneel van Qantas werkte tijdens vakantieperiodes eerder al mee op de luchthavens. De nieuwe oproep onderstreept nog maar eens het schreeuwende tekort aan personeel waar maatschappijen wereldwijd mee kampen doordat de vraag naar reizen is aangetrokken.

Qantas moest vanwege de problemen in juni al meer dan 8 procent van zijn binnenlandse vluchten schrappen. Daarmee was het de minst betrouwbare maatschappij van het land.