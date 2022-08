Kortrijk duwt door voor Alexis de Sart

Zijn broer Julien speelde eerder al drie seizoenen voor KVK (2018-2021). Treedt hij straks in diens voetsporen? Kortrijk is overigens ook geïnteresseerd in ­Felipe Avenatti (29). Ook vanuit de Spaanse en Italiaanse tweede klasse is er interesse voor de spits, die op een zijspoor zit bij Standard.