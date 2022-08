Ex-wereldkampioen Philipp Lahm gaat niet naar WK in Qatar en moedigt spelers aan om van zich te laten horen over mensenrechten

Philipp Lahm zal de Duitse nationale ploeg eind dit jaar niet ter plaatse aanmoedigen op de wereldbeker in Qatar. De voormalige international, die in 2014 aanvoerder was van de selectie die de wereldtitel won, blijft uit protest tegen de mensenrechtensituatie in de golfstaat thuis.

“Ik maak geen deel uit van de delegatie en ik ben ook niet van plan om er als supporter naartoe te vliegen. Ik kies er liever voor het toernooi thuis te volgen”, zegt hij maandag aan Kicker.

Lahm, die directeur is voor het EK 2024 in Duitsland, uitte al vaker kritiek op de toewijzing van het WK in Qatar en herhaalde in het voetbalblad zijn standpunt. “Mensenrechten zouden een grote rol moeten spelen bij het toewijzen van toernooien. Als een land op dat gebied slecht scoort, dan moet je vragen stellen bij de criteria waarop de beslissing is genomen.”

Naast de mensenrechtenkwestie hebben volgens Lahm “het vraagstuk van de duurzaamheid en de grootte van het land blijkbaar ook geen rol gespeeld bij de toekenning”.

De voormalige topvoetballer moedigt de Duitse spelers tot slot aan zich niet in stilzwijgen te hullen over deze onderwerpen. “Als speler zijnde kan je hier vandaag niet meer omheen.”