Wereldberoemde jiujitsu-kampioen doodgeschoten door politieagent in Brazilië

De wereldberoemde Braziliaanse jiujitsu-kampioen Leandro Lo werd zondagochtend (lokale tijd) doodgeschoten in een club in Sao Paolo door een politieagent. Het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.

De jiujitsu-kampioen was zondag met vrienden aanwezig in een club in Sao Paolo toen een politieagent, die op dat moment niet aan het werk was, naar hem toe stapte. Volgens lokale media zou de politieagent dreigende gebaren gemaakt hebben met een glazen fles, waarop Lo hem onschadelijk maakte en hem vroeg te vertrekken.

De politieagent zou daarop zijn vuurwapen getrokken hebben en de jiujitsu-kampioen door het voorhoofd geschoten hebben.

Lo werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar werd niet veel later hersendood verklaard. Volgens de familie zou de schade onomkeerbaar zijn. De politie opende een onderzoek voor moord op de wereldkampioen.

Lo is een achtvoudige wereldkampioen en deed mee in vijf verschillende gewichtsklassen. Hij zou een van de meest gedecoreerde jiujitsu-vechters aller tijde zijn.

© Getty Images

(sgg)