IN BEELD. Dani Alves krijgt dan toch nog prachtig afscheid bij Barcelona na oefenmatch met nieuwe club in Camp Nou

FC Barcelona heeft zondagavond de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een wedstrijd tegen het Mexicaanse Pumas UNAM, de nieuwe club van Dani Alves. De 39-jarige Braziliaan keerde afgelopen winter terug naar ‘zijn’ Barcelona, maar mocht na een half jaar opnieuw beschikken. Een afscheid had hij nog niet echt gekregen en dus was de wedstrijd van zondagavond in Camp Nou de ideale gelegenheid om dat in te halen.