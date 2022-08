Is het contract van Frenkie de Jong bij FC Barcelona illegaal? ‘Vorige bestuur maakte zich schuldig aan criminele praktijken’

FC Barcelona wil het contract van Frenkie de Jong nietig laten verklaren. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic. Volgens de Catalaanse club heeft het vorige bestuur zich schuldig gemaakt aan ‘criminele praktijken’ bij de laatste contractverlenging van De Jong in oktober 2020.

In oktober 2020 kregen Frenkie de Jong en drie andere spelers (Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen en Clément Lenglet) op hetzelfde moment een stevig verbeterd nieuw contract. De Jong tekende toen een monstercontract tot medio 2026.

Amper een week later volgde het ontslag van Josep Bartomeu, de vorige voorzitter van Barça die zelf aftrad. De club verzeilde onder zijn beleid (sinds 2015) in financiële moeilijkheden.

Dreigende brief

Sinds Joan Laporta voorzitter is, verwijst die regelmatig naar het wanbeleid van het vorige bestuur om de financiële situatie van Barça te verantwoorden. Nu ook met het contract van Frenkie de Jong. De Nederlander zou op 15 juli een dreigende brief hebben ontvangen van het Barça-bestuur waarin staat dat zijn huidige contract illegaal is. Bovendien zou er in de brief staan dat De Jong en zijn entourage aangewezen kunnen worden als betrokkenen bij de vermeende criminele praktijken.

Het bestuur wil het huidige contract van De Jong nietig maken en weer omzetten naar het contract van voor de verlenging in oktober 2020. Daarover zou de club nu in gesprek zijn met de Nederlandse international en zijn entourage.

© AFP

Volgens het vorige bestuur van Barcelona is er helemaal niets mis met het contract van De Jong, dat destijds ook gewoon goedgekeurd werd door juristen en de Spaanse voetbalcompetitie La Liga.

Naar United?

Het liefst van al zou Barcelona Frenkie de Jong gewoon verkopen. De club zou meer dan 80 miljoen euro kunnen krijgen voor de middenvelder en had al een akkoord met Manchester United, alleen wil de speler zelf graag bij Barcelona blijven. Hij voelt zich uitstekend in Catalonië, mag veel spelen van coach Xavi en ziet een verhuis niet zitten.

Barça zou het geld voor De Jong maar al te goed kunnen gebruiken, want het dreigt zijn zomertransfers (Lewandowski, Rapinha, Kessié, Christensen en Koundé) niet te kunnen inschrijven bij La Liga voor de start van de nieuwe competitie.