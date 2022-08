Week na verdwijning nog steeds geen spoor van Hugo (81) in Spanje: “We hopen dat wie hem heeft meegenomen tot inkeer komt”

Hugo met zijn kleinzoon en achterkleinzoon in betere tijden. — © IF

Een week nadat Oostendenaar Hugo Dewulf vermist raakte in het Spaanse dorpje Hondon de los Frailes, bij Alicante, is er nog steeds geen spoor van de man. “De piste dat hij onwel geworden is, hebben we nu wel opgegeven. Er moet iets anders gebeurd zijn met onze vader”, klinkt het bij zoon Danny.

Met man en macht werd de voorbije week gezocht naar enig spoor van Hugo. De man trok in 2019 naar zijn zoon Patrick, die er al enkele jaren, samen met zijn zoon, Tonino, woont. Hij koos voor het onbezorgde Spaanse leven en het gunstige klimaat. Hij wou dichter bij zijn kleinzoon zijn en ondertussen heeft hij er ook een achterkleinzoon. “Mijn vader houdt van de Spaanse manier van leven en na er enkele keren op vakantie te gaan, was hij helemaal verkocht”, zegt Danny.

Vorige week maandagavond vertrok Hugo met zijn scootmobiel naar de tabakswinkel in het dorp. “Verder dan het dorp ging hij nooit”, vervolgt Danny. “Toen hij na twee uur nog steeds niet terug was, werd er alarm geslagen. Er werden ondertussen verschillende zoekacties gedaan naar mijn vader. Daarbij werden speurhonden, vrijwilligers, de hulpdiensten, drones en zelfs helikopters ingezet. Alle zoekacties bleven tot nu toe zonder resultaat.” (Lees verder onder de foto)

Hugo vertrok vorige week maandagavond naar de tabakswinkel in het dorp met zijn scootmobiel. — © IF

Naast zijn zoon en kleinzoon in Spanje, wacht ook zijn familie in België ongerust op nieuws. Hugo heeft immers vier zonen en een dochter. “Eerst dachten we nog dat mijn vader onwel geworden was, maar die piste hebben we ondertussen wel al afgesloten. Moest hij onwel geworden zijn, dan hadden ze hem al gevonden. Zelfs zijn scootmobiel is onvindbaar. De speurhonden pikken geen enkel signaal op. Mijn broer Patrick en zijn zoon gaan nog elke dag zoeken in de hoop een spoor van onze vader te vinden, tevergeefs. We zijn ten einde raad”, aldus Danny. (Lees verder onder de foto)

De verschillende zoekacties naar de man leverden niets op. — © IF

De familie van Hugo hoopt ooit nog iets van hun vader en grootvader te vernemen. “Of dat we op zijn minst weten wat er met hem gebeurd is. Werd hij aangereden en werd hij daarna meegenomen om alle sporen uit te wissen? Werd hij gewoon ontvoerd? We blijven wachten op antwoorden. Geen nieuws krijgen, is verschrikkelijk. We hopen dat de mensen die hem eventueel hebben meegenomen tot inkeer komen en ons iets laten weten”, klinkt het bedroefd.