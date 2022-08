Galatasarayfan Yasin Kartal uit Heusden-Zolder. “We zijn blij met Dries Mertens, maar de vraag is of hij ons trots zal maken?” — © Zahra Boufker

Heusden-Zolder

Dries Mertens is vorige nacht met zijn gezin aangekomen in Istanboel om zijn contract bij Galatasaray te ondertekenen. Bij aankomst in Turkije stond het land in rep en roer en werd de aanvaller van de Rode Duivels met veel enthousiasme onthaald. Ook in Limburg, onder meer in Heusden-Zolder, werd de live-uitzending gevolgd.