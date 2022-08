Huis Boris Johnson staat te koop voor 1,9 miljoen euro

Het huis van Boris en Carrie Johnson in Camberwell staat te koop voor iets meer dan 1,9 miljoen euro.

De uittredende premier en zijn echtgenote hebben de halfopen bebouwing met drie badkamers en vier slaapkamers nooit bewoond. Sinds ze het pand in Zuid-Londen hadden aangekocht in 2019, verblijven ze immers in Downing Street 10.

Het koppel zou volgens Britse media drie jaar geleden omgerekend iets meer dan 1,4 miljoen euro betaald hebben voor de woning en vraagt nu ongeveer 1,9 miljoen euro. Ze hopen op die manier 475.000 euro te verdienen aan hun investering.

Boris Johnson zal zijn ambtswoning na zijn ontslag als premier moeten verlaten. Volgens de Daily Mail is hij met zijn echtgenote inmiddels op zoek naar een ander pand, naar verluidt in Herne Hill.