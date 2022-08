Onderbezetting bij Nederlandse scheepvaartbegeleiding ook Belgisch probleem

Zondagochtend was er - omwille van onderbezetting bij de verkeerscentrale in Vlissingen - minstens drie uur lang geen scheepvaartverkeer mogelijk langs de noordelijke aanlooproute van de Schelde. Een begeleider zou zich plotseling ziek gemeld hebben, zo schreef havenmagazine Flows. Volgens voorzitter De Ridder wordt de scheepvaart in Nederland en België zo tegengehouden door een personeelstekort in de verkeerstorens.

Dat tekort zou dan weer het gevolg zijn van de besparingen op allerlei nautische diensten. “De problemen in verkeerscentrales zijn een rechtrstreeks gevolg van de beslissingen van de overheid”, zegt De Ridder nog. “Sommige diensten luiden de alarmbel, maar kunnen voor de rest weinig doen. Op termijn kan dit de scheepvaart zeker hinderen.”

Het afgelopen jaar werd volgens de loodsenvoorzitter al af en toe geflirt met het kritisch personeelsbestand. “Men vond altijd wel een manier om de werking van de verkeerstorens niet stop te moeten zetten, maar wat dit weekend in Nederland gebeurde, kan zich ook in België voordoen.”

Alles stilleggen

Indien er een tekort is aan personeel in de verkeerstorens kan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) of het Nederlandse Rijkwaterstaat zelf alles stilleggen. “Terwijl wij hen eigenlijk niet nodig hebben om een schip veilig de haven in te loodsen”, legt De Ridder uit. “Het zijn wij die de navigatie op ons nemen.”

Volgens de wetgeving is begeleidende ondersteuning van een verkeerstoren echter wel altijd nodig. “En toch kan je het niet vergelijken met bijvoorbeeld een verkeerstoren in de luchtvaart”, aldus De Ridder. “In de scheepvaart is het anders, onze verkeerstorens doen vooral aan monitoring. Het effectieve werk van de schepen naar de haven te brengen, dat doen de loodsen. De beloodsing is onze verantwoordelijkheid.”