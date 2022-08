Pfizer legt miljarden op tafel voor specialist in bloedziekten

Pfizer wil met de overname van het Amerikaanse bedrijf Global Blood Therapeutics (GBT) zijn activiteit van zeldzame ziekten versterken. Het Amerikaanse farmaconcern legt 68,5 dollar per aandeel op tafel voor het bedrijf dat actief is in de sector van hematologie of bloedziekten. Hiermee wordt GBT op 5,4 miljard dollar (omgerekend 5,3 miljard euro) gewaardeerd.

De raden van bestuur van beide ondernemingen hebben al unaniem hun steun uitgesproken voor de transactie. De aandeelhouders en regelgevende autoriteiten moeten nog het licht op groen zetten.

Met de overname wil Pfizer zijn groei aanzwengelen, klinkt het maandag. GBT is marktleider in de behandeling van sikkelcelanemie, een erfelijke ziekte waarbij de rode bloedcellen een andere vorm krijgen en waardoor bloedarmoede kan ontstaan. Het bedrijf ontwikkelde tabletten die onder meer in de VS en in Europa al op de markt zijn.

Na de overname is het bedoeling om nog meer medicijnen tegen zeldzame ziekten te ontwikkelen, klinkt het. In de pijplijn van GBT zit een potentieel van meer dan 3 miljard dollar aan omzet.

Voor Pfizer is het belangrijk om na de coronapandemie -toen het bedrijf een succesvol vaccin ontwikkelde- nieuwe inkomsten te verwerven.

