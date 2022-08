Proces rond zuuraanval: Duitse energiemanager vermoedt wie opdrachtgever is, Belg riskeert jarenlange celstraf

De Duitse topmanager Bernhard Günther, die in 2018 zwaar verbrand werd bij een zuuraanval, vermoedt dat een bepaalde persoon uit zijn professionele omgeving de opdrachtgever is. Dat zei hij maandag tijdens het proces dat over de feiten wordt gevoerd in de rechtbank van het Duitse Wuppertal. Er is volgens Günther slechts één persoon die er baat bij zou hebben gehad dat hij zowel in 2012 als in 2018 werkonbekwaam werd verklaard ten gevolge van twee aanvallen op zijn persoon. Een Belg wordt van de aanval beschuldigd.

“Het is geen toeval als iemand op een zondagochtend twee keer wordt aangevallen tijdens het joggen in Haan”, aldus de 55-jarige. Hij werd zes jaar voor de zuuraanval in 2018 aangevallen door twee mannen. Op dat moment liep hij snijwonden en een gebroken been op, zei Günther. Hij maakte een lijst voor beide aanvallen. “De gemeenschappelijke deler is precies één persoon”, benadrukte Günther. Beide overvallen gebeurden ook in tijden van professionele onrust.

Een 42-jarige Belg wiens DNA werd gevonden op de plaats delict van de aanval in 2018 wordt van de feiten beschuldigd. De man ontkent echter ten stelligste iets met de misdaad te maken te hebben. Hij beweerde dat handschoenen met zijn DNA van hem waren gestolen en vervolgens op de plaats delict waren gelegd als een valse aanwijzing. Indien veroordeeld, riskeert de beschuldigde tussen de drie en vijftien jaar gevangenisstraf voor het opzettelijk toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.

Günther werd op 4 maart 2018 aangevallen en zwaar verbrand in de buurt van zijn huis in Haan bij Wuppertal. De daders hadden hooggeconcentreerd zwavelzuur over hem heen gegoten. De eerste aanslag vond plaats in 2012, kort voordat hij aantrad als nieuw bestuurslid van energiebedrijf RWE. De tweede aanval volgde op een winstwaarschuwing van energiebedrijf Innogy en de afzetting van de toenmalige CEO. Een week later werd de geplande overname van Innogy door sectorgenoot Eon aangekondigd.