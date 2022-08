VIDEO: 65.000 Roma-fans geven Wijnaldum indrukwekkend welkom met liedje uit Liverpool

Georginio “Gigi” Wijnaldum wordt dit seizoen door PSG verhuurd aan AS Roma en de Nederlander kreeg een bijzonder warm welkom in Rome. 65.000 tifosi zongen voor de oefenwedstrijd tegen Shaktar Donetsk (5-0-zege) uit volle borst het liedje dat de Liverpool-fans voor hem hadden bedacht. Wijnaldum was onder de indruk. “Gewoon geweldig. Dankjewel voor het overweldigend welkom. Ik ben trots en gelukkig om voor deze club te voetballen met zulke geweldige supporters”, schreef de middenvelder op zijn sociale media.