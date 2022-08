Gesprekken over Iraans nucleair dossier in Wenen afgelopen: “Je moet nu ja of nee zeggen”

De gesprekken in Wenen om de nucleaire deal tussen Iran en zes andere landen te herstellen, zijn beëindigd. De tekst is klaar. De Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de Europese Unie (EU) Josep Borrell zal hem nu presenteren in de hoofdsteden van de betrokken landen, zei een hooggeplaatste EU-vertegenwoordiger maandag in Wenen. “Je moet nu ja of nee zeggen”, zei de diplomaat. Er valt niets meer te onderhandelen. Vanuit zijn oogpunt is het een “zeer goed compromis voor alle betrokkenen”. Na bijna twee jaar onderhandelen verwacht hij “binnen een paar weken, heel, heel weinig weken” een antwoord.

In een diplomatiek hoogstandje probeerden vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Iran en andere landen al een paar dagen in Wenen tot overeenstemming te komen om de Amerikaanse sancties op te heffen en het nucleaire programma van Teheran weer in te perken. Dat waren de oorspronkelijke doelen van een akkoord uit 2015 dat was ontworpen om te voorkomen dat Teheran kernwapens zou ontwikkelen. De Verenigde Staten verlieten de overeenkomst in 2018 unilateraal onder de toenmalige president Donald Trump.

De huidige partners in het akkoord zijn Iran zelf, Rusland, China, Frankrijk; het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De VS namen op een onrechtstreekse wijze deel aan het overleg in Wenen.