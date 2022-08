SJOTCAST #3. “Antwerp startte met 10 basisspelers die het vorig jaar ook al had. Het verschil, dat is Toby Alderweireld”

Op de Belgische voetbalvelden is het weer een drukte vanjewelste, dus schakelt ook Sjotcast een versnelling hoger. In de aflevering van vandaag: Terwijl Yanko de voetbalagenda lanceert, ging Lars op zoek naar beugels bij OH Leuven en schetst Frank Raes de Turkse sfeer die Dries Mertens bij Galatasaray te wachten staat.