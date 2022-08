Hongaarse premier Viktor Orbán uit zee gered na stukgaan van rubberboot

De Hongaarse premier Viktor Orbán is tijdens een vakantiereis in Kroatië gered uit de Adriatische Zee, zo meldt een lokale krant maandag. “Zijn rubberboot was stuk gegaan, dus heb ik hem, zijn vrouw en een lijfwacht aan wal gebracht”, zei journalist Boris Vrkic aan de krant Slobodna Dalmacija. Hij bezorgde de krant een foto van de 59-jarige Orban en hemzelf, samen in de boot.