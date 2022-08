Overvallers stelen twee miljoen dollar aan juwelen

De politie van New York heeft een video van een overval op een juwelierszaak verspreid. Vier verdachten braken in enkele seconden tijd met hamers door het veiligheidsglas en graaiden twee miljoen dollar aan juwelen mee. De NYPD roept op om tips in te zenden en belooft tot 3.500 dollar voor informatie die tot de arrestatie van de mannen kan leiden.