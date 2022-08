Zwart meisje (15) gefouilleerd door Londense politie zonder volwassene erbij: “Geen alleenstaand geval”

Het verhaal van een zwart Brits meisje (“Child Q”) dat gefouilleerd werd door de Londense politie, is geen alleenstaand geval. Dat heeft de Britse kinderrechtencommissaris Rachel de Souza maandag gezegd, nadat ze gegevens opvroeg bij The Metropolitan Police. De politiedienst zou sindsdien veranderingen aangebracht hebben, schrijft BBC.

“Child Q” verwijst naar een zwarte studente, destijds 15 jaar oud, die in 2020 op haar Londense school door twee vrouwelijke politieagenten werd gefouilleerd. Ze moest daarbij haar maandverband uitdoen, hoewel ze haar maandstonden had. De agenten doorzochten haar kleren op de aanwezigheid van drugs, maar vonden die niet. Haar ouders waren niet op de hoogte, en er waren ook geen leerkrachten aanwezig. Het meisje, dat liever anoniem blijft, gaf later aan zware psychologische gevolgen te dragen en klaagde de agenten aan. De zaak leidde tot heftige kritiek aan het adres van Scotland Yard, de politie-autoriteit in kwestie.

Die zaak is volgens de Souza geen alleenstaand geval. Volgens het rapport fouilleerde de Londense politie tussen 2018 en 2020 alleen al 650 kinderen en jongeren jonger dan 17 jaar oud. In bijna een kwart van de gevallen was geen vertrouwenspersoon, zoals een ouder of leerkracht, aanwezig. Dat is nochtans wettelijk verplicht.

Bovendien waren 58 procent van de jongens die de politie fouilleerde zwart, klinkt het in het bericht van de kinderrechtencommissaris. Ook in de zaak van “Child Q” zou sprake zijn van racistische beweegredenen. In meer dan de helft van de gevallen ondernamen de betrokkenen geen verdere actie. De politie ligt nu onder vuur voor de vernederende en mogelijk deels racistische procedures die het uitvoert tegenover kinderen en jongeren.

De Souza verwijt hen een “systematisch probleem” te hebben en laat weten “geschokeerd, maar niet verrast” te zijn dat zwarte minderjarigen overmatig gefouilleerd worden.