Klimaatopwarming leidt tot “toscanisering” van Zwitserse Hoogvlakte

De steeds langere periodes van warmte en droogte de voorbije twintig jaar wijzigen het landschap nu al aanzienlijk. Waterverlies is op vele plaatsen een dominante. Groen en koelte voeren daardoor steeds minder vaak de boventoon. Ze ruimen plaats voor de heldere tinten van geel en bruin, die doen denken aan de droge landschappen van de Toscaanse valleien, schrijft de stichting.

In de Alpen, op grote hoogte vooral, zijn de gevolgen van de klimaatverandering ook duidelijk, maar op een andere manier. Daar valt een toenemende “mineralisatie” waar te nemen, zegt fp in een persbericht, verwijzend naar het proces waarbij organische verbindingen omgezet worden in anorganische. Gletsjers trekken zich daar terug, wat met droogte gepaard gaat. Bij gebrek aan water vergroenen de blootgelegde morenes zeer traag. Bergstromen en watervallen van niet-glaciaire stroomgebieden veranderen in beekjes. Ook dat is een situatie die goed gekend is in Italië, in de Alpen van Piëmont en Ligurië, zegt de stichting.

Volgens de stichting hebben het waterverlies en toenemende opwarming een impact op de biodiversiteit en verminderen ze de variatie aan landschappen. Die situatie vermindert ook de recreatieve waarde en dus het toeristische kapitaal van het landschap. De stichting betreurt dat “het romantische ideaal van een ‘groen’ en waterrijk Zwitserland - model voor veel ‘Zwitsers’ in andere landen - duurzaam lijkt te veranderen”.