Russische expert verrassend open over tekortkomingen van Poetins oorlogvoering: “Smerig gevecht zonder regels in een steegje”

Als er opnieuw berichten komen over het Russische leger dat op alle fronten op de sukkel is, komen die meestal van westerse inlichtingendiensten of Kiev zelf. In een opmerkelijk en voor iedereen toegankelijk interview met het PRISP-instituut in Moskou, legt Russisch militair expert Roeslan Poechov de vinger op de vele wonden. Poechov is directeur van het Centrum voor Analyses van Strategieën en Technologie. Hij heeft nauwe banden met de wapenindustrie en het Russische ministerie van Defensie. Daarnaast zetelt Poechov als militair expert in de adviesraad van de Russische Federatie en is hij een onversneden patriot. “Dit is een smerig gevecht zonder regels in een steegje.”