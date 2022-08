VIDEO. Newcastle-fan in shock nadat speler hem ongevraagd peperdure Rolex cadeau doet

Stel je voor: je staat na een overwinning van je club te wachten op de spelers en plots krijg je ongevraagd een Rolex in de hand gestopt. Het overkwam Newcastle-supporter Steve Dutton. Het is de tweede keer dat de Franse aanvaller Saint-Maximin een supporter spontaan een peperdure horloge cadeau doet.

In november vorig jaar gaf Saint-Maximin een TAG Heuer Aquaracer cadeau aan een supporter, een horloge van ruim 2.500 euro. Zaterdag haalde hij na de 2-0-zege tegen Nottingham Forest een Rolex boven. “Ik dacht dat hij handtekeningen kwam geven en selfies met de kinderen wilde nemen, maar plots kreeg ik van Allan Saint-Maximin een horloge cadeau”, vertelt Steve Dutton in de Britse pers. “Ik was in shock en ben nog altijd niet bekomen. Ik kan hem niet genoeg bedanken.”

Op zijn sociale media was een verklaring te vinden voor de bizarre vrijgevigheid van Saint-Maximin. “Dit zijn de waarden van de Helios community”, schreef hij. “Met de massale steun die jullie mij geven, is dit het minste wat ik kan doen om jullie te bedanken.”

Helios is een (kaart)spel dat Saint-Maximin heeft uitgebracht. Er is een community aan verbonden en de filosofie is om de opbrengsten onder de leden te verdelen. Met het weggeven van peperdure luxehorloges wil Saint-Maximin dat in de verf zetten.