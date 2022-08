“Bizar veel vliegtuigstrepen” in de lucht boven Nederland, maar dat heeft eenvoudige reden

“Dit zijn echt geen vliegtuigstrepen”, zegt de een. “Ik maak me zorgen, ernstige zorgen”, zegt een andere Twitteraar. Een andere persoon laat aan de krant ook weten dat hij het zaakje niet vertrouwt: “De ene dag die je geen enkele streep of vliegtuig en op de andere dag wel”.

Condenssporen

De hashtag chemtrails is maandag dan ook trending op Twitter. Chemtrails is een Engelse samentrekking van de woorden chemical of chemisch en trails of sporen. Maar Rico Schröder, meteoroloog van Weeronline, laat weten dat er geen reden tot paniek is. “Onze inbox stroomt ook altijd vol op dit soort dagen”, lacht hij. “Maar eigenlijk is het heel normaal”, lacht hij.

Schröder kan het niet vaak genoeg herhalen: de witte strepen zijn geen chemtrails, maar condenssporen (in het Engels: contrails). “Het klopt dat het viezigheid is, maar het zijn geen chemicaliën. Er zijn ook dagen dat de lucht strak blauw is en dat er geen strepen zichtbaar zijn, maar dan hoor je niemand. Maar op die dagen vliegen er ook gewoon vliegtuigen hoor. De lucht is dan alleen droog.”

(Lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Luchtvochtigheid

Je kunt de witte strepen eigenlijk het hele jaar door zien, legt Schröder uit. “In de winter, in de zomer: het heeft vooral met de luchtvochtigheid te maken.”

De lucht was op maandag heel vochtig, waardoor vliegtuigen een spoor achterlieten. Je ziet zo’n spoor omdat de motor uitlaatgassen achterlaat, daar zit weer veel waterdamp in dat zich mengt met de lucht. (Lees verder onder de foto)

Vliegtuigen kunnen verschillende strepen achterlaten. Dit is bijvoorbeeld een pilotengat — © Adobe Stock / Brett

Dat er meer strepen waren, kan volgens Schröder wel komen doordat er op dit moment meer vliegtuigverkeer is vanwege het vakantieseizoen. ”Maar het komt vooral door de luchtvochtigheid.”