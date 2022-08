Antwerpenaar Ilyas Touba (25) pakt wereldtitel panna-voetbal in Kopenhagen: “Ik heb mijn fans beloofd om de titel te pakken en ik heb het gewoon gedaan”

Antwerpenaar Ilyas Touba (25) heeft zondagavond het wereldkampioenschap panna in de Deense hoofdstad Kopenhagen op zijn naam geschreven. Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal waarbij je je tegenstander zo vaak mogelijk een “panna” moet zetten, wat zoveel betekent als de bal door de benen te spelen. Het is al de zesde keer dat hij zich de beste pannaspeler van de planeet mag noemen. “Ik heb aan mijn fans beloofd dat ik opnieuw de titel zou pakken”, glundert de kersverse wereldkampioen.