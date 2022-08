Union bereidt zich voor op return in Glasgow, Karel Geraerts maakt belofte: “Gaan ons niet ingraven”

Union verraste Europa door in de heenmatch van de derde Champions League-voorronde Rangers te kloppen met 2-0. Morgenavond moet de Belgische vicekampioen de klus afmaken in een kolkend Ibrox Stadium. Trainer Karel Geraerts wil niet louter de 2-0-bonus verdedigen. Hij belooft ook te zullen aanvallen met Union: “We gaan ons niet ingraven, dat zou dodelijk zijn.”

Ibrox Stadium belooft een heksenketel te worden, met 50.000 voetbalgekke Schotten. “Dat kan ons verlammen of net positieve energie geven”, aldus Karel Geraets. “Ik ken deze groep al jaren, we zijn het gewend om onder druk te spelen. Ik heb er een goed gevoel bij.”

Teddy Teuma voelt zich in zijn sas op de grasmat van Ibrox. — © BELGA

Rangers zal trachten om Union weg te drukken, om zo snel de 1-0 te maken. “Iedereen zal top moeten zijn”, weet Geraerts, die niet uitsluitend wil verdedigen. “Dat is niet verstandig. We gaan ons niet ingraven, dat zou ons net zuur opbreken. We gaan proberen te voetballen volgens onze filosofie. Dat kan bij momenten via de counter zijn, maar evengoed willen we vanuit het balbezit voetballen.”

Bij de thuisploeg zijn sterspeler Morelos en Kent weer inzetbaar. “Dat zijn belangrijke spelers”, is Geraerts op zijn hoede. “Het is goed voor Rangers dat ze erbij zijn. We gaan ons goed voorbereiden om hen af te stoppen.”