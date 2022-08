Galatasaray kondigt Dries Mertens officieel aan en geeft zijn loon prijs: “Ik wil hier een legende worden”

De Turkse club Galatasaray heeft Rode Duivel Dries Mertens officieel aangekondigd. Mertens was transfervrij en tekent voor één jaar met optie op een bijkomend jaar. Opmerkelijk is dat Galatasaray in het bericht zijn loon en tekenpremie prijsgeeft, iets wat verplicht is in Turkije. “De speler zal 2,9 miljoen euro netto verdienen en een ondertekeningsvergoeding van 1,1 miljoen euro ontvangen”, laat de Turkse topclub weten.

Mertens is zaterdag samen met Lucas Torreira van Arsenal aangekomen in Istanbul en dus was de officiële aankondiging van beide transfers nog slechts een kwestie van tijd. Die is er nu gekomen.

“Ik ben heel blij om hier te zijn”, aldus Mertens in een eerste reactie op de clubkanalen. “Ik had negen mooie jaren in Italië, maar ik was klaar voor iets nieuws. Ik denk dat dit de juiste stap is voor mij.”

Mertens kwam ook even aan het woord tijdens een radio-uitzending, en paaide meteen zijn nieuwe aanhang. “ De fans zijn een beetje gek, zoals in Napels. Maar er hangt ook een familiale sfeer. Dat speelde mee in mijn keuze. Ik wil hier een legende worden.” Mertens arriveerde samen met middenvelder Torreira, en dat schepte duidelijk een band. “Hij blijft me maar bellen om samen een kebab te gaan eten.”

In Turkije is er een systeem van salarisbeperking om te verhinderen dat clubs de schulden opstapelen en zich richting faillissement storten. En dus moeten clubs de lonen van hun spelers kenbaar maken. Zo weten we meteen wat Mertens verdient bij zijn nieuwe club. Hij krijgt een tekenpremie van 1,1 miljoen euro en een nettosalaris van 2,9 miljoen euro per jaar.

De Uruguayaanse middenvelder Lucas Torreira verdient net iets minder (2,75 miljoen euro netto), maar tekent een contract van vier jaar. Galatasaray moest voor hem ook nog een transfersom betalen van 6 miljoen euro.

Rode Duivel Dries Mertens voetbalde negen seizoenen lang bij Napoli, maar zijn aflopend contract werd daar niet verlengd. En dus koos hij voor een nieuw avontuur bij een zo mogelijk nog vuriger club. Mertens tekende voor 1+1 jaar, één jaar met optie dus.